В Кыштыме началось благоустройство двора на улице Дёмина

Вчера, 13:28 Категория: Общество

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Фото пресс-службы администрации Кыштымского городского округа.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустройство пройдёт в пяти дворах многоквартирных домов. К работам уже приступили на улице Дёмина, 12.



На благоустройство двора потратят более двух миллионов рублей. Работы выполнит управляющая компания «Комфорт». Будет отремонтирован внутридомовой асфальтовый проезд, появятся две парковки. Старые деревья опилят и удалят. По завершению основных работ установят новые ограждения, лавочки и урны.