В Кыштыме начали готовиться к праздникам дворов

Автор: КР от Сегодня, 15:40 Категория: Общество

Фото Максима Марининова

Выполнение работ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» запланированных в Кыштыме на этот год, достигло 78 процентов. Сейчас завершается благоустройство во дворах на улицах Бажова, 1 и Мичурина, 31 и 31а в микрорайоне Нижнего Кыштыма.

До отметки в сто процентов необходимо завершить обустройство двора на улице Калинина, 168. Там сейчас «Челябкоммунэнерго» меняет трубу теплоснабжения. После этого останется заасфальтировать небольшой участок.

Как только завершится капремонт теплосети во дворе дома 129 на улице Карла Либкнехта, здесь будут выполнены работы по благоустройству. На эти цели выделен один миллион 580 тысяч рублей. Жильцы дома проголосовали за ремонт дворового проезд, ступеней к подъездам, освещение и ограждения.

Как сказал сайту «КР» координатор федерального проекта в Кыштыме Максим Гузынин, уже прошёл первый организационный комитет по проведению праздников дворов, где благоустройство уже завершено. Намечены примерные даты.