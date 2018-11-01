В Кыштыме по просьбе жильцов выделены дополнительные деньги на благоустройство двора

Автор: КР от Вчера, 15:47 Категория: Общество

В этом году на улице Боровая в общем дворе домов 10, 12 и 14 проведено благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

После того, как работы были завершены, жильцы этих домов обратились в управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа с просьбой о выделения дополнительных средств. И их просьба была удовлетворена.

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, на дополнительное благоустройство этого двора из средств местного бюджета выделено 118 тысяч 986 рублей. Здесь установят мостик через пролегающие неподалёку от домов тепловые сети, обустроят ещё одну щебёночную автомобильную парковку, установят урны у подъездов и несколько элементов ограждения.

Работы будут выполнены в этом году.