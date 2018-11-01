По результатам экспертизы во дворах Кыштыма уложен качественный асфальт

Автор: КР от Сегодня, 11:48 Категория: Общество

Специалисты независимой экспертизы произвели вырезки асфальта во всех дворах Кыштыма, где в этом году прошло благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Состав смеси вырубок асфальта, его толщину и объём в лабораторных условиях проверили в Южно-Уральском центре дорожных испытаний и исследований.

Такая процедура в Кыштыме проведена впервые. Организовать проверку поручила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Подобная техническая экспертиза обычно проводятся при капитальном ремонте автодорог.

Как сказал сайту «КР» координатор выполнения федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Кыштыме Максим Гузынин, хорошее качество уложенного асфальта подтверждено во дворах на улицах Дёмина, Калинина, Интернационала, Боровой и Ленина.

Таким образом, после положительного заключения экспертизы оплата работы, выполненной подрядчиками, будет произведена в полном объёме. В противном случае им пришлось бы переделывать брак за собственные средства.