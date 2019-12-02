Подписка на газету Кыштымский рабочий
» » В Кыштыме определили дворы, которые благоустроят в следующем году

В Кыштыме определили дворы, которые благоустроят в следующем году

Автор: КР от Сегодня, 09:43 Категория: ЖКХ

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

На заседании общественного совета Кыштымского городского округа утвердили перечень дворов, которые отремонтируют в 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

 

Заявок на участие в  федеральном проекте было получено большое количество. Как и в прошлом году, проводился рейтинговый отбор. В итоге выбрали дворы на улице Чернышевского 4, 4а, 4б, в районе радиогородка благоустроят двор по улице Дёмина, 12.

 

Кроме того, одним из больших проектов станет благоустройство  двора  на улице Ленина 33, 35, 37. Здесь сначала заменят тепловые сети, а после начнутся ремонтные работы. Решением общественного совета в программу на 2020 год после проведения электронного аукциона будет включён двор на улице Карла Либкнехта, 131 и Красной Звезды, 105.

 

Напомним, весной продолжится благоустройство общественного пространства – парка имени А. С. Пушкина. Там обустроят новую дорожно-тропиночную сеть. Осенью этого года в парке появилось уличное освещение.

 

Подробности в одном из номеров газеты "Кыштымский рабочий". 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter