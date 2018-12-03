В Кыштыме определены дворы, на которых пройдёт благоустройство в следующем году

Автор: КР от Сегодня, 11:25 Категория: Общество

Общественная комиссия Кыштымского городского округа рассмотрела поданные жителями совместно с ТСЖ и управляющими компаниями заявки на проведение благоустройства во дворах по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На её реализацию в следующем году будет выделено восемь миллионов рублей из областного бюджета и ещё один из – местной казны.

В этом году, как уже сообщалось на сайте «КР», была применена балльная система при отборе той или иной дворовой территории. Учитывались активность собственников жилья в принятии решения об участии в программе, уровень задолженности за коммунальные услуги, завершённый на дворовой территории капитальный ремонт тепловых сетей, чтобы была возможность приступить к работам по асфальтированию и благоустройству, другие параметры.

В итоге больше всего баллов набрали дворы на улицах Калинина, 168, Карла Либкнехта, 115, 129, 172, Дёмина, 6, Бажова, 1, а также общий двор домов 31 и 31а на улице Мичурина.

– Задача стояла непростая, – сказал сайту «КР» координатор выполнения федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Кыштыме Максим Гузынин. – Новый порядок отбора дворов очень нам помог при принятии решения по набранным баллам определить лидеров. На сегодняшний день в списках на благоустройство остались ещё 110 дворов.

Члены общественной комиссии отметили отсутствие необходимой работы по подготовке заявок со стороны отдельных управляющих компаний. Так, управляющая компания «Три кита» отразила лишь две позиции, а УК «УЖХ» не представила ни одного пакета документов.