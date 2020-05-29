Поздравление Алексея Текслера с Международным днём защиты детей

Вчера, 09:59 Категория: Общество

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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей. Этот праздник открывает нашим юным землякам долгожданное беззаботное лето, а нам, взрослым, еще раз напоминает о серьезной ответственности за подрастающее поколение. Мы должны сделать всё, чтобы детство оставалось счастливым и здоровым, дать детям глубокие знания, развить их таланты, научить быть самостоятельными и уверенными в своих силах. Для этой работы в Челябинской области создаются необходимые условия, реализуются масштабные государственные программы и общественные проекты.

В первый день лета желаю всем родителям, педагогам, наставникам терпения и успехов в непростом деле воспитания! А детям – веселых каникул, новых друзей и интересных открытий!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.