Поздравление Алексея Текслера с Международным днём музеев

Сегодня, 11:00 Категория: Общество

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Уважаемые работники музеев!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Это совершенно особый образ жизни – быть хранителем истории, беречь для будущих поколений историческую память и наследие предков, собирать по крупицам уникальные художественные коллекции, которые раскрывают перед каждым из нас красоту и многогранность человеческой жизни в разные исторические эпохи. Мы благодарны вам за это удивительное призвание!

Сегодня на Южном Урале открыты сотни музеев: художественных, краеведческих, военно-исторических, отраслевых, именных. Вашими стараниями они становятся центрами культурной и просветительской работы, выходят в Интернет-пространство, оставаясь даже в сложные времена максимально доступными.

Пусть история и культура остаются нашими вечными спутниками, а связь времен никогда не прерывается. Желаю всем работникам музеев здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.