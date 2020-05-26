Житель Кыштыма, совершивший кражу, отделался штрафом

Сегодня, 13:03 Категория: Общество

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В Кыштымском городском суде прекращено уголовное дело с назначением судебного штрафа в отношении жителя Кыштыма 1973 года рождения.

В рамках расследования установлено, что в апреле этого года подозреваемый проник на территорию хозяйственных построек одного из домовладений и украл автомобильную аккумуляторную батарею стоимостью 1500 рублей.

Как сообщили сайту "КР" в прокуратуре города Кыштыма, вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объёме, возместил ущерб, принёс извинения собственнику похищенного имущества. Судом по ходатайству следователя следственного отдела полиции уголовное дело прекращено. В отношении обвиняемого применена мера в виде судебного штрафа в размере 3000 рублей.

Положения о применении меры уголовно-правового характера введены в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом №323-ФЗ от 03.07.2016 года, в соответствии с которым суды наделены правом прекращения уголовных дел с назначением судебного штрафа в отношении лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, при условии полного возмещения причиненного ущерба или заглаживания вреда.

Судебный штраф должен быть уплачен лицом в установленный судебным постановлением срок. В случае уклонения от оплаты штрафа уголовное дело возвращается в следственный орган для проведения расследования и направления уголовного дела в суд для рассмотрения его в общем порядке.