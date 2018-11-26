В Кыштыме скоро начнётся судебный процесс над бизнесменом, вырубившим лес в районе кладбища Автор: КР от 26-11-2018, 16:25 Категория: Экономика и бизнес 0 Прокуратура города Кыштыма направила в суд уголовное дело по незаконной вырубке в крупном размере лесных насаждений рядом с кладбищем, фигурантом которого стал местный предприниматель. Как пояснил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в ходе расследования установлено, что в 2014 году на территории города незаконно было вырублено более 50 деревьев на сумму более 330 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования ущерб обвиняемым возмещён. Санкция части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. Ранее, в ходе расследования данного уголовного дела, также установлено, что четверо должностных лиц Кыштымского лесничества, скрывая факты указанных незаконных порубок на территории Кыштымского городского округа, совершили служебный подлог и явно превысили свои должностные полномочия. Они составляли фиктивные документы об обследовании лесных участков. В соответствии с бумагами, на них был лес, а по факту он был вырублен. В июле этого года двое помощников лесничего и двое лесничих уже привлечены к уголовной ответственности. Суд назначил им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере от 10 до 22 тысяч рублей. В социальных сетях распространялась информация о причастности представителей администрации Кыштымского городского округа к вырубке леса в районе кладбища. Однако это, по информации правоохранительных органов, не соответствует действительности. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить