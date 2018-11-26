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В Кыштыме скоро начнётся судебный процесс над бизнесменом, вырубившим лес в районе кладбища

Автор: КР от 26-11-2018, 16:25 Категория: Экономика и бизнес

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Прокуратура города Кыштыма направила в суд уголовное дело по незаконной вырубке в крупном размере лесных насаждений рядом с кладбищем, фигурантом которого стал местный предприниматель.

 

Как пояснил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в ходе расследования установлено, что в 2014 году на территории города незаконно было вырублено более 50 деревьев на сумму более 330 тысяч рублей.

 

В ходе предварительного расследования ущерб обвиняемым возмещён. Санкция части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет.

 

Ранее, в ходе расследования данного уголовного дела, также установлено, что  четверо должностных лиц Кыштымского лесничества, скрывая факты указанных незаконных порубок на территории Кыштымского городского округа, совершили служебный подлог и явно превысили свои должностные полномочия. Они составляли фиктивные документы об обследовании лесных участков. В соответствии с бумагами, на них был лес, а по факту он был вырублен.

 

В июле этого года двое помощников лесничего и двое лесничих уже привлечены к уголовной ответственности. Суд назначил им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере от 10 до 22 тысяч рублей.

 

В социальных сетях распространялась информация о причастности  представителей администрации Кыштымского городского округа к вырубке леса в районе кладбища. Однако это, по информации правоохранительных органов, не соответствует действительности. 


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