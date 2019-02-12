В Кыштыме уничтожена шпионская ручка Автор: КР от 12-02-2019, 15:49 Категория: Происшествия 0 Суд Кыштымского городского округа рассмотрел два уголовных дела по части первой статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации – «О незаконном сбыте и приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе суда, в августе прошлого года житель нашего города продал своему знакомому шариковую ручку за тысячу рублей. И все бы ничего, но она была оборудована миниатюрной видеокамерой и микрофоном, что позволяло незаконно вести прослушивание разговоров и видеосъёмку. Распоряжением суда ручка была уничтожена. По ходатайству старшего следователя следственного отдела по городу Кыштым в этом году оба дела были прекращены. Двум жителям нашего города назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 6 000 рублей. В случае неуплаты в 60-дневный срок, взыскание отменят, и оба будут привлечены к уголовной ответственности. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить