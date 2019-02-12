В Кыштыме уничтожена шпионская ручка

Автор: КР от 12-02-2019, 15:49 Категория: Происшествия

Суд Кыштымского городского округа рассмотрел два уголовных дела по части первой статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации – «О незаконном сбыте и приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе суда, в августе прошлого года житель нашего города продал своему знакомому шариковую ручку за тысячу рублей. И все бы ничего, но она была оборудована миниатюрной видеокамерой и микрофоном, что позволяло незаконно вести прослушивание разговоров и видеосъёмку. Распоряжением суда ручка была уничтожена.

По ходатайству старшего следователя следственного отдела по городу Кыштым в этом году оба дела были прекращены.

Двум жителям нашего города назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 6 000 рублей. В случае неуплаты в 60-дневный срок, взыскание отменят, и оба будут привлечены к уголовной ответственности.