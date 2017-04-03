В Кыштыме уголовное дело о незаконной порубке пяти берёз прекращено за примирением сторон
Автор: КР от Сегодня, 10:22 Категория: Общество
Как уже сообщалось на нашем сайте, в конце марта прокуратура города направила в мировой суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя посёлка Северный. В феврале он срубил на окраине пять берёз. Ущерб от незаконной порубки составил 22 тысячи 500 рублей. И хотя мужчина сразу же возместил эту сумму государству, дело всё-таки дошло до суда. Виновному грозило до двух лет лишения свободы.
Как сообщила сегодня сайту «КР» помощник мирового судьи участка № 1 Светлана Чащина, вчера уголовное дело в отношении Алексея Савельева было рассмотрено. Представитель Каслинского лесничества, на территории которого и были срублены те самые пять берёз, заявил ходатайство о прекращении дела за примирением сторон, поскольку ущерб возмещён в полном объёме. Уголовное дело прекращено.
Комментарии
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