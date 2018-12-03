В Кыштыме возбуждено дело в отношении пьяного садиста, придушившего Белочку

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Происшествия

В минувшем ноябре житель нашего города убил кошку на глазах своей 27-летней падчерицы. Мужчина не мог смириться с тем, что в его доме живёт сразу семь мурок.

В один из дней глава семейства «подкрепился» спиртным и попросил падчерицу принести ему кошку по кличке Белочка. Он снял с неё ошейник, задушил её голыми руками и вернул труп животного девушке.

Дочь обо всём рассказала матери, и женщина написала заявление в полицию. Дознаватели возбудили дело по статье 245 Уголовного кодекса РФ – «Жестокое обращение с животными».

Они выяснили, что обвиняемый и раньше лишал жизни котов, причём не только своих, но и чужих – по просьбе их хозяев, которых сейчас наверняка бы привлекли к соучастию. На этот раз мужчина раскаялся и признал свою вину.

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора по городу Кыштыму Анатолий Кочетков, сами же полицейские ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного дела и предложили применить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Материалы дела переданы в Кыштымский городской суд. Живодёру грозит штраф от 5000 рублей. К слову, санкция статьи 245 Уголовного кодекса РФ подразумевает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ до одного года, ограничения свободы на тот же срок, арест до шести месяцев либо лишения свободы до трёх лет.

Редакция сообщит своим читателям, какое решение будет принято судом в отношении живодёра.