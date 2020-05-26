В Кыштыме проводится «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха

Сегодня, 10:28 Категория: Общество

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Челябинской области с 20 мая по 3 июня проводят «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха.

Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели могут получить консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров и по услугам детского отдыха.

По всем интересующим вопросам жители Кыштыма могут обращаться по телефону 8-951-799-08-96.

Как сообщили сайту «КР» в местном Консультационном пункте по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», основными санитарными правилами, которые регламентируют требования к обеспечению отдыха, оздоровлению и укреплению здоровья детей в детских оздоровительных лагерях являются СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».

Информацию о наличии санитарно-эпидемиологического заключения оздоровительного лагеря потребитель может узнать на сайте: www/https://fp.crc.ru вразделе «Реестр санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов».