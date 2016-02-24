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Жителям Кыштыма расскажут, как уберечься от вируса Коксаки

Автор: КР от Сегодня, 10:49 Категория: Туризм

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С сегодняшнего дня в консультационном пункте Центра гигиены и эпидемиологии Кыштыма заработала «горячая линия» по вопросам безопасности туристов на территории Турции.

 

Как пояснила сайту «КР» специалист-консультант пункта Альфия Ахметвалеева, это связано с риском заражения вирусом Коксаки.

 

– Наибольшую опасность он представляет для детей, – сказала Ахметвалеева. – Но и взрослые должны быть начеку. Вирус передаётся воздушно-капельным путём.

 

Заболевание сопровождается высокой температурой, лихорадкой, высыпаниями на коже и расстройством желудочно-кишечного тракта.

 

Специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, во время отдыха в Турции пить только кипячёную или бутилированную воду. Не употреблять пищу, срок годности которой невозможно определить. Необходимо ограничить пребывание детей в бассейнах отелей, аквапарках и бэби-клубах.

 

По словам директора агентства международного туризма «Спутник» Юлии Полуэктовой, осень спрос на отдых в Турции довольно высок. Поэтому, отправляясь в поездку, необходимо помнить о мерах безопасности.

 

«Горячая линия» работает ежедневно, с 10 до 12 часов, по номеру 8-951-799-08-96.

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  • Регистрация: 24.02.2016
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чтобы уберечься от вируса Коксаки достаточно всего лишь не ездить в турцию ! всего лишь не ездить !! но об этом почему-то ни слова . странно . туда ведь не силой загоняют .
 
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