Жителям Кыштыма расскажут, как уберечься от вируса Коксаки

Автор: КР от Сегодня, 10:49 Категория: Туризм

С сегодняшнего дня в консультационном пункте Центра гигиены и эпидемиологии Кыштыма заработала «горячая линия» по вопросам безопасности туристов на территории Турции.

Как пояснила сайту «КР» специалист-консультант пункта Альфия Ахметвалеева, это связано с риском заражения вирусом Коксаки.

– Наибольшую опасность он представляет для детей, – сказала Ахметвалеева. – Но и взрослые должны быть начеку. Вирус передаётся воздушно-капельным путём.

Заболевание сопровождается высокой температурой, лихорадкой, высыпаниями на коже и расстройством желудочно-кишечного тракта.

Специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, во время отдыха в Турции пить только кипячёную или бутилированную воду. Не употреблять пищу, срок годности которой невозможно определить. Необходимо ограничить пребывание детей в бассейнах отелей, аквапарках и бэби-клубах.

По словам директора агентства международного туризма «Спутник» Юлии Полуэктовой, осень спрос на отдых в Турции довольно высок. Поэтому, отправляясь в поездку, необходимо помнить о мерах безопасности.

«Горячая линия» работает ежедневно, с 10 до 12 часов, по номеру 8-951-799-08-96.