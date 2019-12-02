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Жителям Кыштыма помогут выбрать качественные новогодние подарки

Автор: КР от Сегодня, 17:19 Категория: Общество

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Чем ближе праздник, тем актуальнее вопрос о выборе подарков. Есть риск покупки некачественных товаров, которые могут принести вред.

 

Во избежание таких случаев специалисты консультационного пункта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей проведут в Кыштыме горячую линию по качеству и безопасности детских товаров и новогодних подарков.

 

Звонки от покупателей принимаются до 21 декабря по телефону 8-951-799-08-96.

 

Товар, который вызывает опасения, можно вернуть в магазин и забрать потраченные деньги. Если продавец откажется вернуть оплату, тогда, помимо этой суммы, в судебном порядке с него может быть взыскан ещё и штраф согласно Закону РФ «О защите прав потребителей».

 

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют горожан, как выбрать детскую игрушку, одежду, обувь, новогодние товары, а также помогут составить претензию в адрес недобросовестного продавца.

 

 


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