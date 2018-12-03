Жителям Кыштыма помогут выбрать новогодние подарки для детей

Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: Общество

Чем ближе праздник, тем острее встаёт вопрос, какой подарок купить своему ребёнку. Однако зачастую можно приобрести продукцию ненадлежащего качества.

Как подарить малышам сказку и при этом не навредить им, жителям Кыштыма расскажут специалисты Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров и подарков. Консультацию можно получить по телефонам горячей линии.

– Мы рассказываем о том, как выбрать детскую игрушку, одежду, обувь, новогодние товары, – сказала сайту «КР» главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Жанна Бондарь. – Поясняем гражданам, из чего состоит или сделан тот или иной товар. А также объясняем, что продавцы обязаны предоставлять сертификат соответствия качества Европейского таможенного союза.

Получить консультацию по приобретению новогодних товаров для детей можно до 21 декабря по телефону 8 (351-64) 3-12-07, а также в Центре гигиены и эпидемиологии Челябинской области по телефонам 8 (351) 729-00-76 или 8 (351) 729-00-81.