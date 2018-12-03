Жителям Кыштыма помогут выбрать новогодние подарки для детей Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: Общество 0 Чем ближе праздник, тем острее встаёт вопрос, какой подарок купить своему ребёнку. Однако зачастую можно приобрести продукцию ненадлежащего качества. Как подарить малышам сказку и при этом не навредить им, жителям Кыштыма расскажут специалисты Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров и подарков. Консультацию можно получить по телефонам горячей линии. – Мы рассказываем о том, как выбрать детскую игрушку, одежду, обувь, новогодние товары, – сказала сайту «КР» главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Жанна Бондарь. – Поясняем гражданам, из чего состоит или сделан тот или иной товар. А также объясняем, что продавцы обязаны предоставлять сертификат соответствия качества Европейского таможенного союза. Получить консультацию по приобретению новогодних товаров для детей можно до 21 декабря по телефону 8 (351-64) 3-12-07, а также в Центре гигиены и эпидемиологии Челябинской области по телефонам 8 (351) 729-00-76 или 8 (351) 729-00-81. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить