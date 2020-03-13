В Кыштыме будет открыта «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей

Вчера, 18:32 Категория: Общество

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Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. По этому поводу ежегодно проводится «горячая линия», в ходе которой специалисты консультируют граждан.

Как сообщили сайту «КР» в местном филиале «Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области», 18 марта с 9 до 12 часов в Кыштыме по адресу: улица Ленина, 3, в кабинете № 6 будет проходить День открытых дверей по вопросам защиты прав потребителей.

А с 16 по 25 марта будет проводиться «горячая линия» с участием специалиста консультационного пункта при филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области. Получить консультации по каждому частному случаю можно с 10 до 12 по телефону: 8-951-799-08-96.

Напомним, защита прав потребителя осуществляется в соответствии с одноименным законом. Он устанавливает требования к качеству товара, правилам его продажи и обслуживания. Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки. Однако не все товары можно обменять. К товарам надлежащего качества, которые не подлежат обмену, относят технические сложные товары, бытовую химию, лекарства, книги.