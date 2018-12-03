В Кыштыме проконсультируют покупателей по безопасности новогодних подарков

Автор: КР от Сегодня, 10:55 Категория: Общество

Специалисты консультационного пункта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей проведут в Кыштыме горячую линию по качеству и безопасности детских товаров и новогодних подарков.

Звонки от покупателей будут приниматься с 10 до 31 декабря с 10 до 12 часов по телефону 8-951-799-08-96. В случае некачественной покупки им бесплатно помогут составить письменную претензию или исковое заявление в суд.

– Безответственно выбранный подарок опасен для детей, – сказала сайту «КР» специалист консультационного пункта Альфия Ахметвалеева. – Цвет игрушек должен быть максимально приближен к естественному, запах не должен быть стойким и неприятным. Звук игрушки тоже имеет немаловажное значение. Он не должен пугать ребёнка и нарушать его психику.

Товар, который вызывает опасения, можно вернуть в магазин и забрать потраченные деньги.

Если продавец откажется вернуть оплату, тогда, помимо этой суммы, в судебном порядке с него будет взыскан ещё и штраф в размере пятидесяти процентов от материального ущерба, присуждённого судом в пользу покупателя. Эта норма изложена в пункте 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».