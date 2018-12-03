В Кыштыме проконсультируют покупателей по безопасности новогодних подарков Автор: КР от Сегодня, 10:55 Категория: Общество 0 Специалисты консультационного пункта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей проведут в Кыштыме горячую линию по качеству и безопасности детских товаров и новогодних подарков. Звонки от покупателей будут приниматься с 10 до 31 декабря с 10 до 12 часов по телефону 8-951-799-08-96. В случае некачественной покупки им бесплатно помогут составить письменную претензию или исковое заявление в суд. – Безответственно выбранный подарок опасен для детей, – сказала сайту «КР» специалист консультационного пункта Альфия Ахметвалеева. – Цвет игрушек должен быть максимально приближен к естественному, запах не должен быть стойким и неприятным. Звук игрушки тоже имеет немаловажное значение. Он не должен пугать ребёнка и нарушать его психику. Товар, который вызывает опасения, можно вернуть в магазин и забрать потраченные деньги. Если продавец откажется вернуть оплату, тогда, помимо этой суммы, в судебном порядке с него будет взыскан ещё и штраф в размере пятидесяти процентов от материального ущерба, присуждённого судом в пользу покупателя. Эта норма изложена в пункте 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить