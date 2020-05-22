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Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с праздником Ураза-байрам

Вчера, 07:30 Категория: Общество
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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю всех мусульман Южного Урала с окончанием поста Рамадан и началом большого праздника Ураза-байрам! Этот праздник несёт в себе самые светлые чувства, возвращает к исконным традициям и духовным ценностям, славит искренние побуждения и добрые дела. Пусть в вашей жизни всегда остаются почёт и уважение к старшим, любовь к братьям и сестрам, желание помочь тем, кому сейчас сложнее всего.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, тепла и спокойствия, мира и добра вашим семьям!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.

 

 

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Ураза-байрам

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