Главный муфтий УрФО призвал южноуральцев провести дома священный праздник Ураза-Байрам

Вчера, 15:19 Категория: Общество

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В воскресенье, 24 мая, главный муфтий УрФО Ринат Хаджи-Хазрат Раев прочитает проповедь на Ураза-Байрам. Прямая трансляция будет доступна в 7:00 на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv по ссылке https://1obl.tv/live/kontserty/v-voskresene-24-maya-prokhodit-propoved-glavnogo-muftiya-urf/

Накануне муфтий призвал мусульман провести священный праздник Ураза-Байрам, которым знаменуется окончание месяца Рамадан и поста, в своих домах. Он отметил, что в настоящее время самым важным остаётся сохранение здоровья и борьба с распространением коронавирусной инфекции.