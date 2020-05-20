Жители Кыштыма к празднику Ураза-байрам провели генеральную уборку в Соборной мечети

Вчера, 12:38 Категория: Общество

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В честь праздника Ураза-байрам жители Кыштыма привели в порядок Соборной мечети.



Как сказала сайту «КР» председатель местного общественного объединения «Курултай башкир» Гульсира Истамгулова, порядок навели Насима Истамгулова, Ирина и Равиль Хафизовы, Рауля Ярулина, Марзия Шакирьянова и Камиль Мухаметьянов.



По традиции весной и осенью прихожане мечети проводят генеральную уборку. В этот раз они вымыли окна, стены и лестничные площадки.



Ураза-байрам наступит в воскресенье, 24 мая. В исламе Рамадан — священный месяц, время строгого поста и усиленной молитвы. В этот период мусульманам предписано не есть и не пить от восхода до заката солнца. В 2020 году Рамадан завершается вечером 23 мая.