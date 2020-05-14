Завтра на девяти улицах Кыштыма будет отключено электроснабжение

Сегодня, 13:30 Категория: Общество

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Завтра, 15 мая, с 9 до 16 часов в связи с техническим присоединением домов к ТП-151 будет отключено электроснабжение на улицах Комарова, с 41 по 154; Швейкина, с 119 по 134; Республики, с 78 по 97; Седова, с 8 по 12; Маукская, с 1 по 9; Гузынина, 65.



С 9 до 16 часов в связи с правкой опоры и регулировкой провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП- 25 будет отключено электроснабжение на улицах Калинина, с 82 по 154; М. Горького, с 2 по 14; Долгова, 30, 30а.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.