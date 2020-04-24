График отключения электроснабжения на следующей неделе

Вчера, 15:00 Категория: Общество

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27 апреля, с 9 до 16 часов, в связи с заменой опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 будет отключено электроснабжение на улицах Гузынина, № 25; Республики, с № 39 по № 84; Швейкина, с № 32 по № 72; пер. Республики, пер. Володарского.

28, 29 апреля, с 9 до 16 часов, в связи с заменой опор будет отключено электроснабжение на улицах Свободы, с № 28 по № 91; Спартака, с № 43 по № 99; Мичурина, с № 36 по № 127; Северная, № 42; Куйбышева, с № 1 по № 25; Серикова, с № 4 по № 21; Березовая, с № 1 по № 12; Куйбышева, с № 14 по № 63; Речная, с № 1 по № 13; Красных Зорь, с № 1 по № 63; Профсоюзная, с № 1 по № 42; Мичурина, с № 78 по № 82; Каскова; Суслова; Толстого; Ясная.

30 апреля, с 9 до 16 часов, в связи с заменой опор будет отключено электроснабжение на улицах Спартака, с № 43 по № 99; Мичурина, с № 36 по № 127.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.