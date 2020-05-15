Управление пенсионного фонда России в Кыштыме информирует о ежемесячной выплате на детей до трёх лет

Вчера, 12:00 Категория: Общество

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В соответствии с Указом Президента от 11 мая 2010 г. № 317 право на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет расширено и больше не связано с правом на материнский капитал.

Теперь эти средства могут получить все семьи, проживающие на территории Российской Федерации, и родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Выплата положена только на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включительно.

Обращаем внимание, что у семей есть почти пять месяцев для обращения за выплатой. Заявления принимаются вплоть до 1 октября. Выплаты будут предоставлены за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Подать заявление можно в Личном кабинете гражданина на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru.

Также заявление можно подать в Управление ПФР. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

Обращаем внимание семей, которые уже подали заявление на назначение дополнительной ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей и получили первую выплату в апреле: повторно подавать заявление в ПФР на майскую и июньскую выплаты не требуется. Последующие перечисления средств будут произведены в автоматическом режиме. Срок действия поданного заявления – 3 месяца.