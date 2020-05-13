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В МФЦ Кыштыма разъяснили порядок обращения за «президентскими» выплатами на детей

Сегодня, 16:43 Категория: Общество
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После обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам, во время которого глава государства анонсировал меры поддержки семьям с детьми, в многофункциональный центр Кыштыма стали поступать десятки звонков. Напомним, с 1 июня 2020 года каждая российская семья сможет получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с трёх до 15 лет включительно.


В МФЦ Кыштыма уточняют, что приём документов по данной услуге не проводится. Подать заявление можно только через сайты Госулуг и пенсионного фонда России.


– Целый день пытаюсь подать заявление онлайн, – сказала сайту «КР» многодетная мама Ольга Лугина. – Меры то приняты хорошие, только сайт пока перегружен. Но, думаю, всё наладится, заявки заполнятся и все получат выплаты в срок.


С сайтом «КР» лайфхаком поделилась жительница Кыштыма, которая проживает сейчас в Челябинске.


– Сайт госуслуг и пенсионного фонда действительно подвисают, – говорит Юлия Малышкина. – Однако я сделала проще. Поставила будильник на 4 часа утра и спокойно заполнила заявление. Обычно в этом время активность в интернете маленькая и сайт работает без нагрузки.

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Теги: Кыштым МФЦ выплаты детям меры поддержки семей

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