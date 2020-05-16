Управление пенсионного фонда России в Кыштыме информирует о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет

Сегодня, 10:00 Категория: Общество

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В соответствии с Указом Президента от 11.05.2020 № 317 семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства предоставляются на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал.

Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи, право на которую есть только у граждан, проживающих на территории Российской Федерации.

Выплата осуществляется единоразово с 1 июня 2020 года. При этом на подачу заявления есть почти пять месяцев, сделать это можно вплоть до 1 октября 2020 года.

Дистанционно заявление можно подать только через портал Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Также заявление можно подать в Управление ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания), однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

Важно! Если в семье двое и более детей в возрасте от 3 до 16 лет, то для получения за каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление.

В случае одобрения заявления доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.