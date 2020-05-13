В Кыштыме семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременные выплаты

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Во время обращения к гражданам страны 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Как сказала сайту «КР» начальник управления пенсионного фонда в городе Кыштыме Татьяна Глазкова, чтобы получить финансовую поддержку достаточно подать заявление через портал госуслуг, без дополнительно предоставленных документов.



У семей будет почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается до 1 октября.



Отметим, что в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и большим количеством заявителей, прием заявлений в управление пенсионного фонда ведется только по предварительной записи. Справочный телефон клиентской службы в Кыштыме 4-08-38.



Минкомсвязь России сообщает, что по адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет.



Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года Президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).

Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.