В Кыштыме семьи с детьми до трёх лет получат дополнительные выплаты

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В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года, российским семьям, имеющим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей. Она будет предоставлена на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы.



Как сообщили сайту «КР» в управлении Пенсионного фонда России в Кыштыме, такую выплату в нашем городе могут оформить 280 семей.



Деньги выделяются из федерального бюджета. При этом сумма маткапитала не сокращается, выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.



Подать заявку можно в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или на сайте gosuslugi.ru г до 1 октября. Предоставление дополнительных документов не требуется. Информацию по данной выплате можно получить по справочным телефонам Управления ПФР в Кыштыме: 8 (351-51) 4-08-38 и 4-08-35.