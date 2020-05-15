Учебный год для первоклассников Челябинской области закончится через неделю

Сегодня, 15:51 Категория: Общество

284

0

Фото Никиты Сафонова, "КР".

В ходе брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что ситуация по коронавирусу в регионе остаётся напряжённой. Вчера был максимум по количеству инфицированных за сутки –105 человек. За истекшие сутки прирост заболевших составил 73 человека.

– Для принятия решения об изменении режима ограничений необходима устойчивая динамика. Пока её нет. Видна относительная стабилизация средних показателей инфицирования, если смотреть за последние четыре дня. Это около 70 подтверждённых случаев заражения в день. При этом мы наблюдаем серьёзные колебания количества инфицированных,– сказал Алексей Леонидович.

Отдельно глава региона остановился на вопросе работы учреждений образования.

Учебный год будет завершен в режиме дистанционного обучения в соответствии с утверждёнными годовыми календарными учебными графиками. Первоклассники завершат его уже на следующей неделе, до 22 мая. Остальные классы уйдут на летние каникулы на последней неделе мая.

По решению Минпросвещения РФ итоговой аттестации в 9-х классах не будет, оценки в аттестат будут выставлены по результатам текущей успеваемости.

Что касается выпускников 11-х классов. Вчера на федеральном селекторе была подтверждена информация, что ЕГЭ в этом году будет проводиться только для тех выпускников, которые поступают в вузы. И только по тем предметам, которые для этого необходимы.

По срокам проведения ЕГЭ Министерство просвещения ведёт консультации с регионами. Челябинская область готова организовать проведение ЕГЭ со всеми мерами предосторожности в июне.

Детские сады продолжают работу в режиме дежурных групп. Сроки открытия летней оздоровительной кампании будут определяться позже и обязательно с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом муниципальном образовании Челябинской области. Подготовка к открытию летнего сезона ведется в плановом режиме, она не останавливалась. Недавно этот вопрос рассматривался на областном совещании с главами – он является приоритетным. Правительство делает все необходимое, чтобы летняя оздоровительная кампания состоялась.

Запись трансляции брифинга губернатора доступна на сайте "Первый областной" по ссылке https://1obl.tv/live/press-konferentsii/brifing-alekseya-tekslera-po-situatsii-s-koronavirusom-15-ma/