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За сутки в регионе подтвердилось два новых случая заражения коронавирусом

Сегодня, 11:02 Категория: Общество
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В ходе ежедневного брифинга губернатор Челябинской области сообщил, что за сутки в регионе подтвердилось два новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе 36 заразившихся. Десять из подтверждённых выписаны.  
Условно положительный результат у 4 жителей, всего анализов из Новосибирской лаборатории «Вектор» ожидают 8 южноуральцев.

Одна из условно подтверждённых – женщина 88 лет с тяжёлой пневмонией. Остальные переносят болезнь в лёгкой форме.
Челябинская область занимает восьмое место по количеству исследований, за всё время из проведено более 19 тысяч. Завершается тестирование врачей, начинается исследование полицейских.
В аэропорту Челябинска в добровольном порядке на медицинский контроль будут ставить всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

 

– Всем нам тяжело, я сам отказался от прямого общения со своей семьей. Прошу всех продолжить сохранять режим самоизоляции. Это крайне важно, – сказал Алексей Текслер.

 

Напомним, вчера глава региона самоизолировался на две недели в своём рабочем кабинете, так как у его пресс-секретаря Сергея Зюся был подтверждён коронавирус.

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Брифинг Оперативная информация Коронавирус в регионе

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