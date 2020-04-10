Сегодня, 11:02 Категория: Общество

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В ходе ежедневного брифинга губернатор Челябинской области сообщил, что за сутки в регионе подтвердилось два новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе 36 заразившихся. Десять из подтверждённых выписаны.

Условно положительный результат у 4 жителей, всего анализов из Новосибирской лаборатории «Вектор» ожидают 8 южноуральцев.

Одна из условно подтверждённых – женщина 88 лет с тяжёлой пневмонией. Остальные переносят болезнь в лёгкой форме.

Челябинская область занимает восьмое место по количеству исследований, за всё время из проведено более 19 тысяч. Завершается тестирование врачей, начинается исследование полицейских.

В аэропорту Челябинска в добровольном порядке на медицинский контроль будут ставить всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

– Всем нам тяжело, я сам отказался от прямого общения со своей семьей. Прошу всех продолжить сохранять режим самоизоляции. Это крайне важно, – сказал Алексей Текслер.

Напомним, вчера глава региона самоизолировался на две недели в своём рабочем кабинете, так как у его пресс-секретаря Сергея Зюся был подтверждён коронавирус.