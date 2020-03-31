Алексей Текслер рассматривает вариант введения режима обязательной самоизоляции для южноуральцев

Сегодня, 11:49 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассматривает вариант введения режима обязательной самоизоляции граждан на территории Челябинское области. Регион находится на девятом месте в РФ по количеству подтверждённых случаев заражения. С сегодняшнего утра на территории муниципалитетов начнут работать машины с громкоговорителями, которые будут напоминать жителям Челябинской области о необходимости соблюдения режима карантина и самоизоляции. Об этом глава региона сообщил сегодня, 31 марта, на очередном брифинге.

Новых случаев заражения за вчерашние сутки не выявлено. По-прежнему зарегистрировано 14 заболевших южноуральцев. Условно подтверждённых случаев в настоящий момент в регионе восемь.

Вчера президент РФ Владимир Путин поручил увеличить количество тестов на коронавирус. Регион уже сегодня получил три тысячи дополнительных тест-систем. За вчерашние сутки в Челябинской области проведено 877 тестов.

Губернатор распорядился проверять на коронавирус всех, кто болеет ОРВИ и другими вирусными инфекциями. Уже в ближайшее время будет дана информация и чёткие инструкции для жителей, где и как сдать анализы, не создавая очереди в больницах.

Также вчера получено 150 тысяч медицинских масок из Еманжелинска. Сегодня поступят ещё 200 тысяч масок от Русской медной компании, которая делает это на благотворительных началах.

Всего за прошедшие сутки сотрудники Главного Управления МВД, Росгвардии, медработники, специалисты Роспотребнадзора выходили на проверку граждан, которые находятся на самоизоляции. Проведена 781 проверка, выявлено нарушения карантиного режима 73 жителями. Составляются необходимые протоколы об административных правонарушениях. Формат проверок будет изменяться, их количество будет увеличиваться.