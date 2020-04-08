Оперативная информация на 8 апреля о заболеваемости COVID-19 в Челябинской области

Сегодня, 14:17 Категория: Медицина

237

0

В Новосибирской лаборатории «Вектор» за минувшие сутки не подтверждено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекции в Челябинской области. Таким образом, в регионе на текущий момент диагноз подтверждён у 32 человек.

За сутки поставлено три новых условно положительных диагноза. У большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме, в некоторых случаях даже без клинических проявлений. Шесть пациентов выздоровели и выписаны из больницы.

– Расслабляться рано. Прошу южноуральцев и дальше соблюдать режим самоизоляции и карантинные мероприятия, – сказал губернатор Алексей Текслер.

На госпитализации остаются 26 человек (Челябинск - 11, Кизильский район - 5, Магнитогорск - 3, Златоуст - 1, Бреды - 4, Верхнеуральск - 2).

Сегодня во время брифинга глава региона Алексей Текслер отметил, что закрытия границ Челябинской области не было и нет. Сотрудники ГИБДД организовали усиленные патрули, осуществляется контроль пассажирского и грузового потока без каких-либо ограничений. Полицейские уточняют цель поездки, убеждают поездку отменить, если нет острой надобности.

Губернатор напомнил, что в режиме самоизоляции передвигаться можно только в экстренных случаях и в ситуации крайней необходимости.

Напоним, ежедневно проводится брифинг Алексея Текслера в режиме видеосвязи. Глава региона сообщает оперативную информацию о мерах, которые принимаются для борьбы с ростом заболеваемости, а также информирует южноуральцев о количестве подтверждённых случаев заражения.

Трансляцию можно увидеть на сайте 1obl.tv