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В Кыштыме продолжится благоустройство городского парка

Вчера, 14:57 Категория: Общество
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В конце марта определился подрядчик, который продолжит благоустройство парка имени А. С. Пушкина. Цена контракта составила 38 миллионов 241 тысяча 285 рублей. Победителем электронного аукциона стала челябинская компания ООО «Производственно-строительное объединение Урал».

В этом году, согласно техзаданию, опубликованному на сайте госзакупок, в парке появятся асфальтированные дорожки, тротуарная плитка. Перед этим территорию очистят от старых деревьев и пней. Часть парка подготовят для будущего озеленения.

Кроме того, будут установлены скамейки, урны, оборудована велопарковка, детские игровые комплексы, площадка для занятий Workout, площадка под скейтпарк и две беседки. Согласно контракту работы должны быть завершены до 15 сентября 2020 года.


Как сказали сайту «КР» в ООО «Производственно-строительное объединение Урал», сегодня директор компании и начальник планово-технического отдела посетят наш город и примут участие в совещании по благоустройству парка.

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Теги: Кыштым Парк имени Пушкина благоустройство

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