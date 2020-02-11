Кыштым с рабочим визитом посетил депутат Госдумы Владимир Бурматов

Вчера, 14:41 Категория: Общество

568

0

Во время своего рабочего визита в Кыштым депутат Госдумы Владимир Бурматов вместе с жителями проконтролировал ход благоустройства в парке имени Пушкина.

Когда-то здесь гуляли с детьми, по вечерам устраивали танцы. К сожалению, с 90-х годов парк зарос и опустел.

Вдохнуть новую жизнь в городской сад попросили жители Кыштыма, они не раз обращались с этой инициативой к депутату Госдумы Владимиру Бурматову.

– На сегодняшний день проведено освещение – проделана большая работа по этой части, но до финала еще далеко. С наступлением тепла работы в парке возобновятся. Нам удалось привести федеральные средства, большую поддержку оказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, и теперь важно, чтобы благоустройство, которого давно ждут кыштымцы, было выполнено качественно и с соблюдением всех сроков. Мы это будем контролировать совместно с жителями, – подчеркнул Владимир Бурматов.

Прошлым летом в парке начались работы, было проведено и установлено освещение.

В этом году планируется завершить благоустройство парка: оборудовать сеть пешеходных дорожек, места для отдыха и прогулок, площадку для молодёжи.

– Также мы ищем инвесторов на установку нового колеса обозрения, которое когда-то было главной достопримечательностью этого парка, – отметила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Все работы в парке ведутся в соответствии с тем, чтобы сохранить уникальный природный ландшафт, сберечь вековые деревья и любимые жителями маршруты.

– Мы любим парк и очень радуемся тому, что здесь начались положительные изменения, – говорит председатель Совета ветеранов Кыштымского городского округа Нина Григорьевна Каданцева.

Напомним, что Владимир Бурматов уже четвёртый год подряд приводит федеральные средства на благоустройство Кыштымского городского округа. За это время отремонтировано несколько десятков дворов, реконструирован Народный дом и облагорожена набережная. Обновленный парк Пушкина станет частью большого архитектурного ансамбля исторического центра Кыштыма.