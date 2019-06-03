В Кыштыме в парке имени А. С. Пушкина в августе зажгутся фонари, а в сентябре появятся пешеходные дорожки

Автор: КР от Сегодня, 15:50 Категория: Общество

В этом году там запланирован большой объём работ. В частности проведут второй этап строительства сетей освещения. На эти цели было выделено 13 миллионов 207 тысяч рублей.

Однако в ходе электронных торгов сумму удалось сократить. Теперь она меньше на четыре миллиона. Победителем торгов стала компания ООО «ЮжУралПромПродукт» зарегистрированная в Москве, но располагающаяся в Челябинске.

Подрядчик выполнит работы по строительству сетей освещения до 15 августа этого года. При этом гарантийный период составит пять лет.

Помимо этого в парке имени А. С. Пушкина начнётся первый этап капитального ремонта дорожно-тропиночной сети парка. Существующие дорожки полностью переделают.

Работы выполнит компания ООО «Производственно-строительное объединение Урал». В ходе аукциона она предложила наименьшую стоимость своих услуг – 23 миллиона 72 тысячи 800 рублей. Это почти на три с половиной миллиона меньше, чем ранее заявленная стартовая цена. Подрядчик должен завершить работы до 15 сентября 2019 года.