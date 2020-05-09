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График отключения электроснабжения в Кыштыме с 12 по 15 мая

Сегодня, 14:00 Категория: Общество
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12 и 13 мая с 9 до 17 часов в связи со строительством ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 будет отключено электроснабжение в магазине «Пятёрочка» и в доме № 9 на улице Горелова.

15 мая с 9 до 16 часов в связи с техническим присоединением домов к ТП-151 будет отключено электроснабжение на улицах Комарова, с № 41 по № 154; Швейкина, с № 119 по № 134; Республики, с № 78 по № 97; Седова, с № 8 по № 12; Маукская, с № 1 по № 9; Гузынина, с № 65.

15 мая с 9 до 16 часов в связи с правкой опоры и регулировкой провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 будет отключено электроснабжение на улицах Калинина, с № 82 по № 154; М. Горького, с № 2 по № 14; Долгова, № 30, 30а.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.

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Теги: Кыштым ЕДДС сообщает Отключение электроснабжения

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