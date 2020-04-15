Президент РФ Владимир Путин вновь обратился к нации

Сегодня, 19:21 Категория: Общество

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Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин вновь обратился сегодня, 15 апреля, к россиянам. Выступление главы государства стало уже четвертым с начала пандемии COVID-19.

Владимир Владимирович распорядился в перечень наиболее пострадавших отраслей – общепит, туризм, гостиничный бизнес – добавить малые и средние компании по торговле непродовольственными товарами. А также предоставить малым и средним компаниям дополнительно прямую безвозмездную помощь на выплату зарплат в апреле и мае. Объём поддержки будет рассчитываться по числу работников на 1 апреля из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обратиться за помощью бизнесу можно будет с 1 мая. Требование – сохранить 90 процентов занятости среди своих сотрудников. Обеспечение начнётся с 18 мая, средства за май придут в июне.

Внешэкономбанк должен гарантировать доступность кредитных ресурсов для бизнеса. Не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.

Необходимо предусмотреть новый кредитный продукт – на пополнение оборотных средств по льготным условиям. Ставка будет субсидироваться государством в размере ставки ЦБ. Половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина.

На обеспечение устойчивости региональных бюджетов будет направлено дополнительно 200 миллиардов рублей.

После обращения к нации Владимир Путин перешёл к повестке совещания с кабинетом министров.

Прозвучало, что 7,5 процентов работающих россиян перешли на «удаленку». 135 тысяч россиян получили больничные листы дистанционно. Увеличен размер пособия по безработице до минимального размера оплаты труда. Для потерявших работу после 1 марта за первые три месяца будут выплачивать максимальный размер пособий + пособия на детей.

Были указаны максимальные суммы займов для обращения за отсрочкой: потребительские кредиты для физических лиц и ИП – 250 тысяч рублей, кредитные карты –100 тысяч, автокредит – 600 тысяч, ипотека – 2 миллиона для регионов, 3 миллиона – для Подмосковья, Петербурга и ДФО, Москва - 4,5 миллиона рублей.

Выплаты медработникам за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом, будут выданы на руки без уплаты налогов.

Тема возможного переноса парада Победы не поднималась.