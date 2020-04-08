Президент РФ Владимир Путин обозначил ряд дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса

В эти минуты президент РФ Владимир Путин проводит в формате видеоконференции совещание с губернаторами. Перед его началом он выступил с большим и ёмким приветственным словом, в котором обозначил дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса.



На введение дополнительных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией государство выделило более 33 миллиардов рублей. Ещё 13 миллиардов рублей направят на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких и реанимобили.



Медицинский персонал, который ведёт лечение больных с диагнозом «коронавирус» получат доплату за работу в течение ближайших трёх месяцев. Врачи – по 80 тысяч рублей, средний персонал – по 50, младший персонал – по 25 тысяч. Для врачей скорой помощи сделают выплаты в размере 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям – по 25 тысяч.



Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам на полгода. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству в течение двух дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса и расширить возможности кредитные каникулы для граждан.



Теперь правительство будет в первую очередь помогать только тем компаниям, которые сохраняют занятость. Если на предприятиях будут сокращения, то государство будет помогать людям.



Граждане, кто потерял работу и обратился в службу занятости, будут получать пособие по безработице по верхней планке на уровне МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.



Как уже сообщалось ранее, в июне начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет, о которых президент говорил в своём послании Федеральному собранию. Для временно безработных при начислении выплат не будут учитывать доход, полученный ранее. До этого им необходимо было предоставить справку о доходах за последние три месяца.



Владимир Путин также предложил в ближайшие три месяца выплачивать по три тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребёнка семьям, в которых есть дети.



– Ближайшие две-три недели будут определяющими в борьбе с коронавирусом в России, – сказал Владимир Путин в конце своего выступления. – Всё проходит, и это пройдёт. И печенеги её терзали, и половцы, – со всеми справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.