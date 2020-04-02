Президент РФ Владимир Путин вновь выступит с обращением к нации

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Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин выступит с обращением после 16 часов по московскому времени.



Напомним, в прошлом обращении к жителям России президент объявил о введении нерабочей недели, переносе голосования за поправки в Конституцию, ввёл новые льготы для семей, которые не воспользовались материнским капиталом, рассказал о мерах поддержки экономики страны.