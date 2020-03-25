Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Вчера, 19:06 Категория: Общество

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Президент России Владимир Путин выступил сегодня с обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В своём выступлении глава государства объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат.

– Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля, – сказал Владимир Владимирович.

Структуры жизнеобеспечения, в частности медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат работать.

По информации оперативного штаба министерства здравоохранения Челябинской области на 25 марта подтверждены ещё четыре случая коронавирусной инфекции в регионе. Сегодня ночью пришли положительные анализы из Новосибирска четырёх человек, это семья: мама, папа, бабушка и дочь. Сегодня в регион будут доставлены новые тест-системы, дополнительные анализы начнут проводиться на базе областного СПИД-центра. Вчера в течение суток центром эпидемиологии и гигиены было получено 800 отрицательных проб.

Возвращение около 57 тысяч туристов из-за рубежа на территорию РФ ожидается до конца марта. Теперь для всех прилетающих граждан будет организован пункт сдачи тестов на коронавирус в аэропорту. В самолет по новым правилам будет заходить не только сотрудник аэропорта, но и транспортной полиции, обращаться ко всем, кто прилетел из стран с зарегистрированными случаями заражения, проговаривать последующий алгоритм действий.

Началась выдача электронных больничных листов по он-лайн заявкам, оформлено за прошедшие сутки 98 таких справок.



