Определена дата голосования по поправкам в Конституцию

Вчера, 15:48 Категория: Общество

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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправке в Конституцию 22 апреля, которое станет выходным днём. Это будет среда.

Сообщается, что внеочередной выходной день должен быть оплачен.

Владимир Путин поддержал идею председателя Профессионального союза работников АПК Натальи Агаповой внести в Конституцию норму об уважении к людям труда.

– С одной стороны, это смотрится как декларация, но с другой стороны – это Основной Закон, и если в Конституции сказано об этом, то тогда уважение к труду, к людям труда будет привлекать внимание, – отметил глава государства.

С предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также президент поддержал предложение внести в Конституцию поправку касательно особого отношения к детям.

Ранее Путин сообщил, что к настоящему времени поступило уже более девяти сотен предложений, касающихся внесения дополнений к Конституции РФ.