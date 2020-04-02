Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Вчера, 19:12 Категория: Общество

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Об этом он только что сообщил в своём обращении к нации.

— Зарплата будет сохранена, — подчеркнул президент.

По указу Владимира Путина главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Регионы сами, исходя из ситуации, будут принимать решения, какой режим будет вводиться. Какие организации должны приостановить действие, а какие — продолжить. По-прежнему будут работать службы жизнеобеспечения, органы власти, магазины и аптеки.

— Если обстановка позволит, выходные могут сократить, — заявил глава государства.