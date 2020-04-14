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Названы места, где вероятнее всего можно заразиться коронавирусом

Сегодня, 16:29 Категория: Общество
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Врач высшей категории Владимир Зайцев назвал самые опасные места, где можно заразиться коронавирусом. Первое место по мере риска занимают аптеки. По мнению врача, в аптеки приходит большое количество больных людей, которые могут быть заразны.


Как сообщается на сайте «Первый областной», магазины тоже опасны для посещения, именно поэтому рекомендуют ходить за покупками намного реже и покупать расфасованные продукты с длительным сроком хранения. Если вы всё же отправились в магазин, обязательно соблюдайте дистанцию.


Третье по опасности место – заправки. Людям приходится браться за пистолет, который уже побывал до них в руках у многих людей. Поэтому предпочтение следует отдавать бесконтактным заправкам.


На четвертом месте – прогулка с питомцами. Завершает топ опасных мест – вынос мусора.
Будьте осторожны, помните про меры профилактики – маски, одноразовые перчатки, дезинфицирующие средства – и соблюдайте дистанцию.

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Теги: Кыштым Кыштымский рабочий ОТВ COVID-19

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