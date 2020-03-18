В Кыштыме медеэлектролитный завод намерен дать отпор распространению коронавируса

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По данным на сегодняшний день, в России выявлены 114 случаев коронавирусной инфекции, из них два заболевших в Пермском крае, один – в Свердловской области.



К счастью, в Челябинской области нет пока ни одного человека, у которого бы подтвердился этот диагноз. Тем не менее, профилактика короновирусной инфекции необходима.



Как сообщает группа «Наш КМЭЗ» ВКонтакте, сегодня главный инженер Кыштымского медеэлектролитного завода Александр Сидоренко на еженедельном селекторном совещании с начальниками подразделений сообщил, что в ближайшие дни на рабочих местах появятся специальные флаконы с дезинфицирующим раствором для мытья рук. Он обратился ко всем металлургам с просьбой оставаться дома и вызывать врача при малейших признаках простуды. Тем, кто плохо почувствовал себя на производстве, необходимо срочно обращаться в фельдшерский пункт предприятия. За этим будут следить бригадиры, мастера, начальники смен.



В сложившейся ситуации следует избегать массового скопления людей. На территории завода в определенное время есть места, где собирается очень много народа: это столовая и центральная проходная.



– Постарайтесь не создавать ни там, ни там толпы даже в часы пик, – с такой просьбой-рекомендацией обратился к сотрудникам генеральный директор АО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев. – Соблюдайте дистанцию, несколько секунд и даже минут не сыграют роли в вашем расписании, но, возможно, снизят риски заболевания.