В Кыштыме дефицита одноразовых медицинских масок нет

Вчера, 11:20 Категория: Общество

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В кыштымских аптеках в достаточном количестве имеются как противовирусные препараты, так и одноразовые маски. С введением карантинных мероприятий во всех отделениях городской больницы и в учреждениях социальной сферы спрос на маски резко вырос. Тем не менее, ажиотажа вокруг этого ходового в сезон простуд и ОРВИ товара нет.

Аптеки Областного аптечного склада предлагают маски, в зависимости от размеров. Детские здесь можно купить по три рубля за штуку, взрослые – по шесть рублей. В аптеках сети «Живика» маски также продаются поштучно – по 4 рубля 50 копеек. В аптеках «Здоровье» маски чуть дешевле – четыре рубля за штуку.

Специалисты призывают жителей Кыштыма не пренебрегать данным средством защиты, и обязательно надевать маску в людных местах и при посещении больницы.

Напомним, в Челябинской области ситуация по заболеваемости ОРВИ оценивается как эпидемическая. По данным управления Роспотребнадзора, острыми респираторно-вирусными инфекциями болеют уже 36 тысяч южноуральцев.