Теперь купить маску можно только в аптеке. Продавать в любом другом месте – незаконно

Вчера, 16:41 Категория: Медицина

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В Челябинской области из-за дефицита медицинских масок в аптеках перекупщики начали продавать средства индивидуальной защиты в несколько раз дороже их обычной стоимости. Однако теперь купить маску можно только в аптеке, распространение их в любом другом месте – незаконно. На сайте «Первый областной» опубликовали сообщение губернатора.

— Сегодня есть список лекарств и медицинских изделий, которые входят в перечень жизненно важных, по нему строго ФАС и всеми надзорными органами контролируется надбавка специальная и за нарушение можно потерять лицензию. Маски сегодня к таким видам товаров не относятся, но на уровне правительства было принято решение о запрете продажи масок вне аптечной среды. Все, что продаётся вне аптечной среды, является, по большому счёту, контрафактом. Этого происходить не должно, — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что в данный момент в Челябинской области есть месячный запас масок, которым обеспечивают медицинский персонал, напрямую работающий с заражёнными коронавирусной инфекцией. Часть запаса отправляется в аптеки, но основная доля предназначена для защиты врачей, медицинских сестер и фельдшеров.