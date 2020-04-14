В Минздраве рекомендовали врачам подозревать коронавирус при любых симптомах ОРВИ

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Как сообщают наши коллеги с сайта «Первый областной», в Министерстве здравоохранения Российской Федерации рекомендуют рассматривать любые случаи заболевания острой респираторной вирусной инфекции как подозрение на Covid-19.



Основным источником как ОРВИ, так и коронавируса является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. А передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактными путями.



«В настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости коронавирусом. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на Covid-19», – говорится в заявлении Минздрава РФ.



Определить заражение коронавирусной инфекцией можно лишь путём исследования анализов, взятых из носоглотки пациента. Симптомы, которые дают основания предполагать опасное заболевание: сухой кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк и другие симптомы, которые сопровождаются повышенной температурой тела выше 37,5 градусов.



Для профилактики неблагоприятного течения инфекции и развития осложнений Минздрав России рекомендует врачам использование комбинированных схем лечения, включающих как препараты для лечения сезонных ОРВИ, так и препараты, активные в отношении коронавирусной инфекции.



«Лечение должно назначаться как можно раньше, при появлении первых симптомов заболевания без ожидания лабораторного подтверждения диагноза», – указано в методических рекомендациях.



Перед назначением медикаментов, рекомендованных специалистами для лечения Covid-19, необходимо получить согласие самого пациента или же его законного представителя.



Само же лечение в амбулаторных условиях рекомендуется проводить под строгим и постоянным контролем врача. А при признаках ухудшения состояния больного, его немедленно нужно перевести в стационар.