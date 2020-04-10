В лесах и около озёр в Челябинской области проводятся рейды по выявлению нарушителей самоизоляции

Сегодня, 11:20 Категория: Общество

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В нашей стране и в регионе всё еще действует режим самоизоляции.

Полиция и региональное министерство экологии продолжают проводить рейды в местах отдыха, рыбалки и туризма. Делают они это по поручению губернатора Алексея Текслера, с целью противодействия распространения коронавируса.

С 31 марта, состоялось уже 136 рейдов более чем на 150 объектах. Было выявлено более 1300 недобросовестных южноуральцев, с которыми провели профилактические беседы, затем их в срочном порядке попросили направиться домой. Помимо этого, составлено пять материалов в отношении юридических лиц, которым теперь грозят штрафы или же приостановка деятельности. Меры будут принимать специалисты Роспотребнадзора.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил нашим коллегам с сайта «Первый областной», что работа с населением приносит свои плоды. В начале рейдов отправляли домой около ста человек ежедневно, на сегодняшний день эта цифра снизилась.

– В последние дни по всей области выявлено всего порядка тридцати граждан, находившихся в период самоизоляции в лесах и на озерах. Мы благодарим южноуральцев за ответственный подход к своему здоровью и безопасности окружающих и ещё раз напоминаем: только совместными усилиями, соблюдая необходимый режим самоизоляции, мы не позволим вирусу распространиться – и ускорим возвращение к привычному ритму жизни, – отметил Виталий Безруков.

К слову, проверки будут продолжаться до конца режима самоизоляции. Важно в это время не выходить из дома.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции и обязательной самоизоляции: 8-800-201-41-88.