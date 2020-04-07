В 11 часов в режиме видеосвязи губернатор проинформирует южноуральцев о ситуации по распространению коронавируса в регионе

Вчера, 10:16 Категория: Общество

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Сегодня в 11 часов в режиме видеоконференцсвязи пройдёт брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера по ситуации, связанной с распространением коронавируса в регионе.

Алексей Леонидович сообщит оперативную информацию о мерах, которые принимаются для борьбы с ростом заболеваемости, а также проинформирует южноуральцев о количестве подтверждённых случаев заражения.

Присоединяйтесь к трансляции на сайте 1obl.tv по ссылке https://1obl.tv/live/press-konferentsii/brifing-alekseya-tekslera-po-situatsii-s-koronavirusom-7-apr/